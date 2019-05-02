«Паспорти Путіна» - це спроба РФ легітимізувати вторгнення на Донбас, - Україна в ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук

«Росія зробила навмисний крок до знищення Мінських домовленостей і несе відповідальність за наслідки»

Рішення Кремля про спрощений порядок надання російського громадянства українцям на Донбасі має на меті легітимізацію військової присутності Росії та створення правового підґрунтя для відкритого застосування збройних сил РФ проти України.

На цьому наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє «Укрінформ».

«Цей указ є грубим порушенням принципів суверенітету, територіальної цілісності та політичної єдності України, а також потужним ударом по Мінських домовленостях. Ми рішуче засуджуємо цей акт Кремля, який у юридичному плані є недійсним та нікчемним, а також не змінить приналежність до українського громадянства жителів окупованих районів Донбасу. Очевидно, що Російська Федерація вдалася до незаконної видачі російських паспортів з метою виправдати та легітимізувати свою військову присутність на окупованих частинах Донбасу», - заявив український дипломат.

За його словами, країни-учасниці ОБСЄ добре обізнані з тим, як Росія намагається заперечувати очевидні факти для приховання свого військового вторгнення на Донбас. «Але зараз, з цією так званою «паспортизацією», вона намагається створити правову основу для відкритого застосування збройних сил РФ проти України», - наголосив Прокопчук.

Дипломат зазначив, що такий самий підхід Кремль застосував у спровокованих та підтримуваних Росією конфліктах на території Грузії та Молдови. «Російська пропаганда знову просуває наратив так званих гуманітарних підстав. Але це саме російське вторгнення та окупація спричинили нестерпні умови для людей, які опинилися під окупацією, поряд з обмеженням їхніх прав людини та основних свобод», - додав він.

Прокопчук також звернув увагу на те, що указ був підписаний Путіним відразу після проведення вільних і демократичних виборів в Україні, «що свідчить про головну мету Росії - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Україні в післявиборчий період».

«Росія зробила навмисний крок до знищення Мінських домовленостей і несе відповідальність за наслідки», - наголосив він.

Звертаючись до делегацій країн-учасниць ОБСЄ, український дипломат підкреслив, що постійні заклики до Росії припинити агресію та окупацію і повернутися в річище міжнародного права постійно ігноруються Кремлем. «В той час як Москва регулярно робить політичні заяви про необхідність виконання Мінських угод, на практиці вона не виконує свої зобов'язання і, крім того, здійснює постійні й умисні заходи, щоб погіршити ситуацію та зірвати перспективи мирного врегулювання міжнародного збройного конфлікту, розпочатого Росією», - заявив Прокопчук.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким на спрощений порядок отримання російського паспорта можуть претендувати жителі ОРДЛО, а також громадяни України, які в березні 2014 року проживали в Криму.

У МЗС України засудили це рішення Кремля.