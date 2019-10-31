У Зеленського визнали: новий керівник митниці не справляється, тому на допомогу покликали Хорошковського



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Коли Валерій Хорошковський був головою митниці, то доходи за два роки зросли вчетверо, заявили в Офісі президента Фото: Ukrainian Foto

Андрій Богдан категорично заперечив, що Валерій Хорошковський – тіньовий керівник митниці, і наголосив, що реальним керівником митниці є Максим Нефьодов

В Офісі президента визнали, що Валерій Хорошковський консультує керівництво митниці, оскільки Максиму Нефьодову поки що не дуже вдається реалізувати свої підеї. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю «Українській правді», відповідаючи на питання, чи правда, що Максим Нефьодов, який виграв конкурс на митниці, є неефективним керівником митниці, і через це, власне, дуже зменшилися доходи, збори з митниці. І нібито Офіс президента в тому числі користується послугами Валерія Хорошковського, консультаціями, для того, щоб покращити ці відповідники.

Богдан підтвердив, що це правда, але категорично заперечив, що Хорошковський – тіньовий керівник митниці.

«Ні, він абсолютно не може бути керівником. Коли ми прийшли до питання митниці, контрабанди і доходів бюджету, ми зустрічалися з багатьма експертами, спеціалістами, митниками, економістами. І всі сказали, що коли Валерій Іванович (Хорошковський, - «Главком») був головою митниці, то доходи за два роки зросли у чотири рази рази. І всі – і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори – рекомендували нам прислухатися. Тому що крім теоретиків в Україні є тільки один практик, який реально це реалізовував», - наголосив Богдан.

Він ще раз наголосив, що Хорошковський їх консультує, але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. «Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте, і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажемо так, дуже не вдається», - зазначив очільник Офісу президента.

Богдан пояснив, чому, на його думку, на митниці склалася така несприятлива ситуація.

«Ми маємо розуміти, чому так відбувається. В нього (Нефьодова, - «Главком») абсолютно чисті помисли і абсолютно правильні дії, і абсолютно він професійна людина. Але є саботаж старої системи, тієї старої митниці, яка ще на сьогоднішній день керує, тому що та митниця, яку створює Нефьодов, ще не існує. Вони тільки створюють юридичні особи і приймають перших керівників на роботу. Працює стара система. А стара система, розуміючи, що не буде в новій реальності, робить усе, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни. Тому доходи від митниці впали дуже суттєво, і це велика проблема», - зазначив Богдан.

Напередодні депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на слова Нефьодова, заявила, що очільник Митної служби двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці.

Після цього глава Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив олігарха Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.

Нагадаємо, що Хорошковський був головою Державної митної служби України у 2007-2009 роках.