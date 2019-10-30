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    Нефьодов: Хорошковський точно не впливає на мої рішення

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    Глава&nbsp;Державної митної служби Максим Нефьодов - Нефьодов: Хорошковський точно не впливає на мої рішення
    Глава Державної митної служби Максим Нефьодов
    Фото: Главком

    Нефьодов спростував можливість того, що Хорошковський впливає на роботу митниці

    Глава Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив олігарха Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.

    Про це він заявив у середу під час звіту на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.

    «За останній рік я бачив Хорошковського два рази, в деяких органах влади. Я точно можу запевнити, що Хорошковський не підтримує зі мною близьких стосунків, не спілкується зі мною, і в мене не було з ним зустрічі один на один», - заявив Нефьодов.

    Нефьодов також спростував можливість того, що Хорошковський впливає на роботу митниці.

    «Він точно не впливає зараз на мої рішення», - резюмував Нефьодов.

    Напередодні депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на слова Нефьодова, заявила, що очільник Митної служби двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці.

    митниця економіка політика Максим Нефьодов Валерій Хорошковський Ольга Василевська-Смаглюк
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