Нефьодов: Хорошковський точно не впливає на мої рішення
Нефьодов спростував можливість того, що Хорошковський впливає на роботу митниці
Глава Державної митної служби Максим Нефьодов спростував вплив олігарха Валерія Хорошковського на прийняття рішень в установі.
Про це він заявив у середу під час звіту на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.
«За останній рік я бачив Хорошковського два рази, в деяких органах влади. Я точно можу запевнити, що Хорошковський не підтримує зі мною близьких стосунків, не спілкується зі мною, і в мене не було з ним зустрічі один на один», - заявив Нефьодов.
Нефьодов також спростував можливість того, що Хорошковський впливає на роботу митниці.
«Він точно не впливає зараз на мої рішення», - резюмував Нефьодов.
Напередодні депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на слова Нефьодова, заявила, що очільник Митної служби двічі бачився з Валерієм Хорошковським у владних будівлях і радився з ним з питань менеджменту на митниці.