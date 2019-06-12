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    У Зеленського запропонували новий спосіб купівлі газу в РФ

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Представник президента в Кабміні Андрій Герус</div> <div></div> </div> </div> - У Зеленського запропонували новий спосіб купівлі газу в РФ
    Представник президента в Кабміні Андрій Герус

    Герус вважає, що Медведчук і Бойко могли б створити приватну компанію, яка постачала б російський газ в Україну

    Представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус запропонував новий спосіб купівлі російського газу. Свою ідею він озвучив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    Зокрема, Герус запропонував лідерам «Опозиційної платформи - За життя» Юрію Бойку і Віктору Медведчуку створити приватну компанію, яка зможе укласти угоду з російським Газпромом і постачати газ в Україну.

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    «Їм для цього не потрібна ні влада, ні новий президент, ні старий президент, а їм треба купити його, привезти в Україну і продати. Ми будемо всі аплодувати і говорити спасибі», - заявив Герус.

    Він також додав, що під час поїздки в Росію Бойкові і Медведчуку слід було відразу укласти контракт з Москвою.

    «Якщо пан Бойко і пан Медведчук домовилися про якусь ціну газу, їм треба негайно ці домовленості покласти на папір, підписати договір», - сказав Герус.

    Таким чином він відреагував на поїздку Юрія Бойка і Віктора Медведчука 7 червня в Санкт-Петербург, де вони зустрілися з головою правління російської державної енергокомпанії Газпром Олексієм Міллером.

    Також Герус наполягає на тому, що Володимир Зеленський не обіцяв зниження тарифів перед виборами.

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