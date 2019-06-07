Експерт звинуватив Геруса у лобіюванні інтересів Коломойського



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Герус лобіює інтереси феросплавних заводів підприємця Ігоря Коломойського, - Трохимець

Керманич Асоціації енергетики України скептично оцінює перспективи лобістських зусиль Ігоря Коломойського

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець назвав причини, по яких представник президента в Кабміні Андрій Герус наполягає на перенесенні термінів запуску нового ринку електроенергії.

На думку експерта, Герус лобіює інтереси феросплавних заводів підприємця Ігоря Коломойського.

«Відтермінування впровадження ринку електроенергії дуже комусь потрібно. І це точно не населення, дитячі садочки і лікарні, якими недолуго намагається прикритися представник президента Андрій Герус. Відтермінування точно потрібне одному споживачу – феросплавному заводу Ігоря Коломойського, чиї інтереси насправді лобіює Герус», - написав Трохимець на своїй стоянців в Facebook, повідомляє «Ділова столиця».

Керманич Асоціації енергетики України скептично оцінює перспективи лобістських зусиль Ігоря Коломойського.



«Навіть те, що вдалося протиснути рішення у Комітеті, не говорить про те, що законопроект, яким відтермінують ринок на три місяці, буде проголосовано у залі парламенту. Залишився лише один пленарний тиждень, а законопроект так і не включений в порядок денний сесії, і голосів за це немає. Тому феросплавним заводам Ігоря Валерійовича необхідно вже враховувати у своїх фінансових планах ринкову вартість електроенергії, а його лобістам - переключитися на просування законів, які необхідні для галузі електроенергетики і країни, а не тільки бізнесовим структурам олігарха», - наголошує Трохимець.



Раніше аналогічну позицію висловлював нардеп Мустафа Найєм, який у колонці «Слуги і олігархи» для журналу «Новий час» повідомив, що близький до президента України Володимира Зеленського бізнесмен Ігор Коломойський намагається «поховати» ринок електроенергії, оскільки його запуск загрожує йому мільярдними втратами. «Якщо енергоринок запрацює, ціна на електроенергію зросте, в першу чергу, для промислових споживачів. У виробництві феросплавів та металургії, де зосереджені інтереси Коломойського, вона становить до 50% структури собівартості. Вільний ринок загрожує лідеру групи «Приват» багатомільярдними втратами. І зараз робиться все, щоб цей процес відкласти на невизначений термін», - заявив народний депутат.



Нагадаємо, другий етап нового ринку електроенергії відповідно до Закону України «Про ринок електроенергії» повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Запуск ринку електроенергії є умовою програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), згідно з якою планується отримати в поточному році $2,5 млрд кредиту, а також надання макрофінансової допомоги від Європейського союзу (ЄС) в розмірі 500 млн євро.