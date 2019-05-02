У Зеленського заявили, що вже відомий майбутній глава Адміністрації президента
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Довірена особа Зеленського Вадим Галайчук сказав, що йдеться про публічну людину
Довірена особа новообраного президента України Володимира Зеленського Вадим Галайчук повідомив, що він вже на сьогодні визначився з тим, кого буде призначати головою Адміністрації президента.
Про це Галайчук повідомив в ефірі одного з телеканалів.
«Я певен, що Володимир Олександрович на сьогодні вже визначився з тим, кого він буде призначати головою АП», - сказав Галайчук.
Він не назвав прізвища, але сказав, що йдеться про публічну людину.
Галайчук додав, що тривають процеси щодо організації охорони Зеленського та інша організаційна робота, пов’язана з приходом його на посаду президента.
Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).
У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.
Джерело: УНН