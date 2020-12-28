Спілка письменників ухвалила санкції проти Росії та її сателітів

Спілка письменників не друкуватиме творів письменників Росії та її сателітів

Спілка письменників не друкуватиме у виданнях НСПУ творів письменників країн, які виступають проти територіальної цілісності України

На засіданні Секретаріату Національної спілки письменників України ухвалено рішення припинити публікації у виданнях НСПУ творів письменників тих країн, які голосуванням в ООН та в інших міжнародних організаціях виступають проти територіальної цілісності України.

Про це повідомляє пресслужба НСПУ.

Літературні санкції будуть введені що таких країн: Російська Федерація, Білорусь, Венесуела, Вірменія, Зімбабве, Іран, Камбоджа, Киргизстан, Китай, КНДР, Куба, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Сербія, Сирія, Судан.

Виняток можуть становити публікації творів померлих класиків, а також тих сучасних письменників цих країн, які публічно підтримують територіальну цілісність України і засуджують агресію Російської Федерації.

Ухвалено ознайомити з цією ухвалою Міністерство культури та інформаційної політики, Держкомтелерадіо, Український інститут книги, Український інститут при МЗС України, Українську асоціацію книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Також вирішено припинити практику проведення спільних акцій (творчі вечори, «круглі столи», конференції тощо) з дипломатичними представництвами країн, зазначених у додатку, і не допускати участі членів НСПУ у будь-яких літературно-мистецьких заходах, ініційованих представниками країн, які підтримують російську агресію проти України.