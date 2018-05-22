У жителя Івано-Франківська виявили диверсійний посібник і арсенал боєприпасів

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СБУ виявила арсенал боєприпасів в Івано-Франківську

Арсенал зброї у себе в квартирі зберігав житель Івано-Франківська, який неодноразово був на Донбасі

В одній з квартир у Івано-Франківську працівники Служби безпеки України виявили цілий арсенал боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що засоби ураження у себе вдома зберігав мешканець обласного центру, який неодноразово був на сході України.

Під час обшуку в квартирі зловмисника правоохоронці вилучили предмети схожі на боєприпаси, зокрема три міни МОН-100 і МОН-50, п’ять протипіхотних мін інших типів та три мінних універсальних взривача, eлектродетонатор, постріли до підствольних гранатометів, чотири ручні гранати різних типів та запали до них, піротехнічні патрони, порошкоподібні та пресовані хімічні речовини в кустарній упаковці.

У чоловіка також виявлено радянський військовий навчально-методичний посібник з підготовки диверсантів «Методика спеціальної та тактико-спеціальної підготовки позаштатних саперних відділень». Він надрукований в одній з радянських військових частин, що була залучена до бойових дій в Республіці Афганістан.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу. За фактом незаконного поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії для встановлення реальних мотивів зберігання чоловіком арсеналу.