У Житомирській області розміновано вісім населених пунктів – Тимошенко

Сапери працюють в поті чола, аби зробити українські землі знову безпечними

В Овручі розбирають завали знищеного центру зайнятості

У ряді міст та селищ Житомирської області триває розмінування та ремонт будинків, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, в Овручі та у смт Городок встановлюють вікна у житлових будинках. Триває відновлення дахів та покрівель в селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка.

Також в Овручі розбирають завали знищеного центру зайнятості.

За даними Тимошенка, вже розміновано вісім населених пунктів.

Раніше заступник керівника ОП розповів, що на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області проводять електрику, воду, ремонтують будинки та дороги.