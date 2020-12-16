У змодельованому другому турі виборів Порошенко наздоганяє Зеленського

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори: Володимир Зеленський отримав би 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Петро Порошенко - 19%

З грудня 2019 року рівень електоральної підтримки Зеленського суттєво знизився (з 41% до 19% серед усіх опитаних)

Протягом 2020 року рейтинги партії влади та президента Зеленського продовжували падіння, натомість зросла підтримка Порошенка та партії «Європейська Солідарність». Дещо зросла «Опозиційна платформа – За життя», позиція «Батьківщини» не змінилася. Такі результати підсумкової соціології, яку оприлюднив Центр Разумкова.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори:

Володимир Зеленський отримав би 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме,

Петро Порошенко - 19%,

Юрій Бойко — 17%,

Юлія Тимошенко — 8%,

Ігор Смешко — 6%,

Володимир Гройсман — 4%,

Анатолій Гриценко — 3%,

Дмитро Разумков — 2,5%,

Руслан Кошулинський —2%,

Олег Ляшко — 2%,

Віталій Кличко —1,5%,

Олександр Вілкул —0,9%.

Порівняно з груднем 2019 року рівень електоральної підтримки Зеленського суттєво знизився (з 41% до 19% серед усіх опитаних).

Водночас рівень електоральної підтримки Порошенка за цей період зріс від усіх з 8% до 13%.

Якби другий тур президентських виборів відбувся найближчим часом, то Володимир Зеленський отримав би 57% тих, хто визначився і готовий прийти на вибори, а Порошенко – 43%.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів у 2019 році Зеленський отримав 73,22%, Порошенко – 24,25% голосів.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України:

партія «Слуга народу» отримала б 26,5% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватим,

за партію «Європейська Солідарність» готові віддати свій голос відповідно 19,5%,

партію «Опозиційна платформа — За життя» —18%,

ВО «Батьківщина» — 9%,

партію «Сила і честь» —5%,

партія «Українська стратегія Гройсмана», ВО «Свобода», «Голос», «За майбутнє», «УДАР Віталія Кличка» та інші не долають 5%-й бар’єр.

30% українців вважають, що нинішня влада гірша за попередню, протилежної позиції дотримуються 20% українців.

На думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої. Уперше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню.

Лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються в неправильному напрямі.

Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі).

Переважна більшість (71%) громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% — що вона не змінилася.

Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилося.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне дослідження виконане у рамках дослідницького проекту Центру Разумкова «Україна-2020–2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики».