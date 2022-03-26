У знищеному агресором архіві згоріли тисячі справ репресованих

Внаслідок пожежі постраждало документосховище СБУ в Чернігівській області

Внаслідок обстрілу з боку російських окупантів та спровокованої ним пожежі знищено архівний підрозділ Служби безпеки на Чернігівщині. Саме тут зберігалися документи щодо репресій проти українців у радянські часи.

Про це на власній Facebook-сторінці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

У підрозділі СБУ в Чернігові зберігалися значні масиви документальних матеріалів: протягом трьох років було розсекречено майже півмільйона документів, що дало можливість надати для опрацювання відвідувачам архіву 13 тисяч справ, зазначила вона.

«На жаль, частина українців уже ніколи не зможе дізнатися правду про своїх родичів, які були репресовані радянським режимом. На нашій землі загарбник намагається сховати правду про боротьбу СРСР з українцями й знищує архіви, що підтверджують злочини радянської влади», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у результаті військової агресії Росії проти України в містечку Іванків, що під Києвом, згорів історико- краєзнавчий музей, в якому зберігалися унікальні твори Марії Приймаченко.

Також у Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.