Захищати державу та громадян! Служба безпеки України відзначає ювілей (відео)
Десятиліття СБУ здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати
Службі безпеки України виповнюється 30 років. Звичайно, зараз не до святкувань, адже у служби, як ніколи, багато роботи.
«30 років Незалежності і 30 днів війни змінили життя кожного українця. Змінилося все: цінності, пріоритети, спосіб життя.
Тільки завдання СБУ залишилося незмінним – захищати безпеку держави та її громадян! І ми впевнені, що наша земля – це те, за що треба боротися і перемагати!
Захищаємо Україну разом!», − запевнили у службі.
Крім того, керівник СБУ, Іван Баканов теж привітав колег з датою.
«Війни, яка розділила наше життя на «до» та «після», принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов’язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї», − каже Баканов.
Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала новий запис перехопленної розмови окупантів.
На порядку денному більшості орків – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.