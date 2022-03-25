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    Захищати державу та громадян! Служба безпеки України відзначає ювілей (відео)

    Віримо у наших захисників! - Захищати державу та громадян! Служба безпеки України відзначає ювілей (відео)
    Віримо у наших захисників!
    фото: СБУ

    Десятиліття СБУ здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати

    Службі безпеки України виповнюється 30 років. Звичайно, зараз не до святкувань, адже у служби, як ніколи, багато роботи.

    «30 років Незалежності і 30 днів війни змінили життя кожного українця. Змінилося все: цінності, пріоритети, спосіб життя.

    Тільки завдання СБУ залишилося незмінним – захищати безпеку держави та її громадян! І ми впевнені, що наша земля – це те, за що треба боротися і перемагати!

    Захищаємо Україну разом!», − запевнили у службі.

    Крім того, керівник СБУ, Іван Баканов теж привітав колег з датою.

    «Війни, яка розділила наше життя на «до» та «після», принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов’язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї», − каже Баканов.

    Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала новий запис перехопленної розмови окупантів.

    На порядку денному більшості орків – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Захищати державу та громадян! Служба безпеки України відзначає ювілей (відео)