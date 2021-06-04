Ведмедів, які опинилися на балансі «Укрзалізниці», передадуть до зоопарку у Нідерландах

Центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти до себе «через відсутність місць»

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» передасть двох ведмедів, які перебувають на балансі Запорізької дитячої залізниці, до нідерландського зоопарку Ouwehand Zoo. Наразі продовжується оформлення документів на передачу тварин. Про це 4 червня повідомив на особистій сторінці у Facebook в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

«Двох клишоногих, які якимсь дивом... опинилися на балансі Запорізької дитячої залізниці, ми передаємо на реабілітацію та утримання до зоопарку Ouwehand Zoo. Це у місті Ренен, Нідерланди. Комфортне проживання їм там гарантоване, ще й з басейном та водоспадом. Усі витрати на трансфер та утримання бере на себе зоопарк», – повідомив чиновник.

За його словами, ведмеді «живі та здорові», а пошук «нового дому» для них тривав уже «кілька років». Чиновник зазначив, що центри для реабілітації ведмедів в Україні відмовлялись їх прийняти до себе «через відсутність місць».

Юрик розповів, що зараз компанія проходить «кола бюрократичного пекла» та опрацьовуємо механізм передачі тварин нідерландській стороні. Також він додав, що до організації процесу передачі тварин долучилися екологи.

«Точно знав, що в процесі продажу непрофільних активів будуть сюрпризи у вигляді лазень, магазину «Ювілейний» або кафе «Вишенька», але на ведмедів точно не очікував. Та це історія зі щасливим фіналом», – резюмував чиновник.

Тим часом, «Укрзалізниця» хоче здавати в оренду площі невеликих вокзалів.