«Серце розбите»: зірка збірної України відреагувала на важку травму

Провідна українська футболістка надовго потрапила в лазарет

Нападниця шотландського «Глазго Сіті» Ніколь Козлова прокоментувала складне ушкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram футболістки.

«Розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Серце розбите. Я почувалася на вершині світу. Грала в свій найкращий футбол. Почувалася вільною. Жила мрією, задля якої так наполегливо працювала – і в одну мить усе розсипалося на мільйон шматочків. Я так чекала на те, що попереду», – написала Козлова.

Нападниця травмувалася напередодні. У поєдинку кваліфікації до ЧС-2027 проти збірної Канади вона провела на полі лише кілька хвилин. Без Козлової «синьо-жовті» зазнали фіаско (1:6).

«Болить більше, ніж можу передати словами. Життя здається таким жорстоким. Але я це якось переживу. Мені важко все це прийняти, але крок за кроком я впораюсь. Я вже проходила через таке – і зроблю це знову. А поки що вболіватиму за своїх у клубі та збірній збоку», – додала футболістка.

