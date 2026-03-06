Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт
Анатолій Трубін став героєм лісабонців
фото: ФК «Бенфіка»

Українець назавжди ввійшов в історію португальського гранда

Рукавиці голкіпера збірної України Анатолія Трубіна стали експонатом музею лісабонської «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Музей Косме Даміан.

«Унікальні моменти. Історія «Бенфіки» твориться щодня», – ідеться в повідомленні закладу.

До колекції потрапили саме ті рукавиці, в яких воротар вийшов на матч Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Для виходу в плейоф турніру «Бенфіка» зобов'язана була перемагати з різницею на два м'ячі. На останній хвилині Трубін пішов на стандарт і головою оформив переможний гол «орлів».

Український кіпер став лише п'ятим воротарем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол. Німець Ганс-Йорг Бутт і нігерієць Вінсент Еньєама забили з пенальті, а от бельгієць Сінан Болат та італієць Іван Проведель – головою. Утім, у 1/16 фіналу турніру «Бенфіка» вилетіла від того ж «Реала» (0:1, 1:2).

Тим часом оборонець Максим Таловєров отримав визнання фанатів англійського «Сток Сіті». Перед минулим поєдинком «гончарів» уболівальники виконали персональну кричалку про українця. На думку шанувальників клубу, він здатен збити російський бомбардувальник.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ музей ФК Бенфіка Анатолій Трубін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

УЄФА не змінила початкове рішення
УЄФА розглянула апеляцію «Бенфіки» щодо дискваліфікації Престіанні за расизм
25 лютого, 19:05
Сідні Свіні виявилася шанувальницею соккеру
Суперзірка Голлівуду несподівано відвідала матч Прімейри Португалії
28 лютого, 11:59
Анатолій Трубін влетить зацікавленим клубам у копієчку
Українець став найдорожчим воротарем світу за межами топчемпіонатів
2 березня, 12:54
Ілля Забарний став основним у чемпіонаті Франції
Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ
2 березня, 14:16
Ніколь Козлова пропустить чималий період
«Серце розбите»: зірка збірної України відреагувала на важку травму
4 березня, 17:43
Максим Таловєров став улюбленцем публіки
«Збив бомбардувальник»: оборонець збірної України отримав персональну пісню
Сьогодні, 12:22

Новини

Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт
Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт
«Збив бомбардувальник»: оборонець збірної України отримав персональну пісню
«Збив бомбардувальник»: оборонець збірної України отримав персональну пісню
Грималюк відзначилася дабл-даблом у грі Чемпіонату Словаччини з баскетболу
Грималюк відзначилася дабл-даблом у грі Чемпіонату Словаччини з баскетболу
Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»
Новачок УПЛ підписав фіналіста Ліги Європи з «Дніпром»
Збірна Марокко зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони»
Збірна Марокко зібралася відновити легендарну зв'язку «Барселони»
Санон відновився після травми та провів вдалу гру у Чемпіонаті Польщі з баскетболу
Санон відновився після травми та провів вдалу гру у Чемпіонаті Польщі з баскетболу

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua