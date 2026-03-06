Трубін передав у музей «Бенфіки» історичний артефакт

Українець назавжди ввійшов в історію португальського гранда

Рукавиці голкіпера збірної України Анатолія Трубіна стали експонатом музею лісабонської «Бенфіки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Музей Косме Даміан.

«Унікальні моменти. Історія «Бенфіки» твориться щодня», – ідеться в повідомленні закладу.

До колекції потрапили саме ті рукавиці, в яких воротар вийшов на матч Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала». Для виходу в плейоф турніру «Бенфіка» зобов'язана була перемагати з різницею на два м'ячі. На останній хвилині Трубін пішов на стандарт і головою оформив переможний гол «орлів».

Український кіпер став лише п'ятим воротарем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити гол. Німець Ганс-Йорг Бутт і нігерієць Вінсент Еньєама забили з пенальті, а от бельгієць Сінан Болат та італієць Іван Проведель – головою. Утім, у 1/16 фіналу турніру «Бенфіка» вилетіла від того ж «Реала» (0:1, 1:2).

Тим часом оборонець Максим Таловєров отримав визнання фанатів англійського «Сток Сіті». Перед минулим поєдинком «гончарів» уболівальники виконали персональну кричалку про українця. На думку шанувальників клубу, він здатен збити російський бомбардувальник.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.