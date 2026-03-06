Головна Спорт Новини
«Збив бомбардувальник»: оборонець збірної України отримав персональну пісню

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Збив бомбардувальник»: оборонець збірної України отримав персональну пісню
Максим Таловєров став улюбленцем публіки
фото: ФК «Сток Сіті»

Уболівальники зарубіжного клубу захоплені бійцівськими якостями українця

Фанати англійського «Сток Сіті» нагородили оборонця Максима Таловєрова кричалкою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zorya Londonsk.

Прихильники «гончарів» виконали чант (пісенне скандування – ред.) про українця перед черговим поєдинком в англійському Чемпіоншипі. Уболівальники віддали належне характеру Таловєрова. На думку фанатів, він здатен самотужки здолати військовий літак агресора.

«У небі було сім російських бомбардувальників. І Максі Таловєров збив один із них», – затягнули вболівальники «Сток Сіті» перед протистоянням із «Ковентрі».

@archietomo Poor way to lose a game at the end disappointing. #foryou #football #fyp #foryoupage #stokecity ♬ original sound - archie

Українець приєднався до «гончарів» минулого літа. З тих пір він провів 17 матчів у всіх турнірах. Контракт оборонця зі «Сток Сіті» розрахований до літа 2028 року.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

