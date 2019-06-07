Убивство словацького журналіста замовив росіянин - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Ян Кучак був убитий у вересні 2018 року

Підозрюваний у вбивстві журналіста заявив, що Кучак «писав деякі речі, які не подобалися» росіянину

Підозрюваний у вбивстві словацького журналіста Яна Кучака та його нареченої Мартіни Кушнірової, заявив, що замовником убивства був російськомовний невідомий чоловік. Про це повідомляє Noviny.

Підозрюваний Мирослав Марчек Марчек розповів, що цю інформацію йому розповів інший підозрюваний - Золтан Андруско.

«Золтан Андруско сказав, що це замовлення є для одного його знайомого, росіянина, який погано розмовляє словацькою. Він говорив, що пан є журналістом, та пише деякі речі, які йому не подобаються», - розповів він.

Нагадаємо, у вересні 2018 року словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

У квітні цього року колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.