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    Уболівальники довели до сліз футболіста Яремчука

    Форвард Роман Яремчук, &laquo;Бенфіка&raquo; (Лісабон) - Уболівальники довели до сліз футболіста Яремчука

    Форвард Роман Яремчук, «Бенфіка» (Лісабон)

    Фани футбольного клубу «Бенфіка» (Лісабон) підтримали українського футболіста

    Під час матчу чемпіонату Португалії між «Бенфікою» (Лісабон) і «Віторією» (Гімарайнш) уболівальники, присутні на стадіоні лісабонців, підтримали українського нападника столичного клубу Романа Яремчука.

    Нагадаємо, 26 лютого під час матчу «Евертона» та «Манчестер Сіті», уболівальники передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії. Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом «Ні війні».

    Теги: ФК Манчестер Сіті Роман Яремчук ФК Бенфіка
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    Уболівальники довели до сліз футболіста Яремчука