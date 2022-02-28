Уболівальники довели до сліз футболіста Яремчука

Фани футбольного клубу «Бенфіка» (Лісабон) підтримали українського футболіста

Під час матчу чемпіонату Португалії між «Бенфікою» (Лісабон) і «Віторією» (Гімарайнш) уболівальники, присутні на стадіоні лісабонців, підтримали українського нападника столичного клубу Романа Яремчука.

Нагадаємо, 26 лютого під час матчу «Евертона» та «Манчестер Сіті», уболівальники передали заряд підтримки Україні у війні проти агресора – Росії. Гравці Евертона вийшли на поле з українськими прапорами, футболісти Манчестер Сіті – у футболках з українським прапором та написом «Ні війні».