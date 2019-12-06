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    Відставку Яременка повторно винесуть на розгляд фракції

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    Відставку Яременка повторно винесуть на розгляд фракції

    Засідання фракції планують зібрати перед наступним пленарним тижнем

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що питання звільнення нардепа Богдана Яременка з посади голови комітету з міжнародної політики повторно розглянуть на засіданні фракції.

    Про це він заявив у кулуарах журналістам.

    «Ми трохи не підготувались і не проговорили це питання на фракції. Зараз трошки збились з голосуванням. Будемо шукати рішення, чи інші кандидатури,чи повторно ставити - ще не визначено. Ми будемо вирішувати це всією фракцією», - сказав Арахамія.

    За його словами, засідання фракції планують зібрати перед наступним пленарним тижнем.

    Раніше народні депутати не змогли призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепа від «Слуги народу» Єлизавету Ясько. Незгода в Раді викликала те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка і призначити Ясько.

    Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

    Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    1 листопада фракції «Голос», «Батьківщина», «Європейська солідарність» і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету через скандал довкола нього. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови Комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва.

    скандал партія Слуга народу Давид Арахамія Богдан Яременко
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