«Слуга народу» Олександр Мережко очолив комітет зовнішньої політики



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Нардеп Олександр Мережко відповідатиме за зовнішню політику у Раді

Замість Яременка комітет у закордонних справах очолив інший депутат

Головою комітету із зовнішньої політики замість Богдана Яременка стане Олександр Мережко («Слуга народу»).

Про це «Главкому» повідомили джерела у парламенті.

Мережко (1971 р.н.) є депутатом-списочником від «Слуги народу». До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету Верховної Ради. На момент обрання народним депутатом - професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Раніше комітет очолював Богдан Яременко. У ЗМІ було оприлюднено фото листування Яременка у смартфоні зі секс-працівницею, яке він вів під час засідання в парламенті. Депутат потім стверджував, що листування сфабриковано ним свідомо для провокації проти журналістів, однак пізніше вибачився за свій вчинок.

Сьогодні також стало відомо, що Рада обрала нового главу комітету з питань правової політики. Нагадаємо, раніше Комітет Верховної Ради з питань правової політики очолювала Ірина Венедіктова. 14 січня Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень Венедіктової.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.