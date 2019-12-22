У «Слузі народу» вирішили: скандал з повіями і депутатом Яременком – його приватна справа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Яременко дуже фаховий депутат, - Кравчук

«Виключення трьох депутатів – це невелика кількість», - вважає заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» наполягає, що виборчі списки президентської партії на дострокових виборах влітку цього року формували ретельно. Як зазначила депутатка в інтерв’ю «Главкому», виключення трьох людей (депутатів з фракції у парламенті – «Главком») – це невелика кількість.

«Три депутати з 252-х – це небагато. Нам доводилося надзвичайно швидко формувати свої партійні списки й шукати кандидатів на округи, і дуже багатьох ми тоді відсіяли. Якби ми поставились до цього процесу менш ретельно, то мали б сьогодні набагато більше проблем», - вважає «слуга народу».

Кравчук зізнається, що депутати «Слуги народу» між собою жартують, «що фракція настільки велика, що просто повинна існувати своя внутрішня опозиція».

Попри велику фракцію і різноманітні скандали, пов’язані зі «слугами народу» заступник голови фракції підкреслює, що «жодних серйозних збоїв в ухваленні важливих законів у них ще не було».

«У нас ще не було поразок чи невирішених проблем. Тому всі ті прикрі історії – це самоочищення», - вважає депутатка.

Що ж стосується голови Комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка, то після скандалу з повіями, ставлення до нього не змінилося, запевняє Кравчук.

«Все це – його приватна справа, яку не варто коментувати. Я вважаю Богдана Яременка дуже фаховим депутатом і сподіваюся, що він продовжить працювати і до його фаховості в мене немає жодних питань. Усе, що є його особистим, – нехай належить йому», - говорить Кравчук.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю депутатів Скороход і Полякова.

3 грудня зі «Слуги народу» виключили третього нардепа – гвалтівника Романа Іванісова.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу. Голова Ради зазначив, що нема законодавчої норми, яка могла б зобов'язати Яременка віддати мандат депутата.

До відома, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Читати більше: