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    Суспільство

    У «Слузі народу» вирішили: скандал з повіями і депутатом Яременком – його приватна справа

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    Богдан Яременко дуже фаховий депутат, - Кравчук - У «Слузі народу» вирішили: скандал з повіями і депутатом Яременком – його приватна справа
    Богдан Яременко дуже фаховий депутат, - Кравчук

    «Виключення трьох депутатів – це невелика кількість», - вважає заступниця глави фракції Євгенія Кравчук

    Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу» наполягає, що виборчі списки президентської партії на дострокових виборах влітку цього року формували ретельно. Як зазначила депутатка в інтерв’ю «Главкому», виключення трьох людей (депутатів з фракції у парламенті – «Главком») – це невелика кількість.

    «Три депутати з 252-х – це небагато. Нам доводилося надзвичайно швидко формувати свої партійні списки й шукати кандидатів на округи, і дуже багатьох ми тоді відсіяли. Якби ми поставились до цього процесу менш ретельно, то мали б сьогодні набагато більше проблем», - вважає «слуга народу».

    Кравчук зізнається, що депутати «Слуги народу» між собою жартують, «що фракція настільки велика, що просто повинна існувати своя внутрішня опозиція».

    Попри велику фракцію і різноманітні скандали, пов’язані зі «слугами народу» заступник голови фракції підкреслює, що «жодних серйозних збоїв в ухваленні важливих законів у них ще не було».

    «У нас ще не було поразок чи невирішених проблем. Тому всі ті прикрі історії – це самоочищення», - вважає депутатка.

    Що ж стосується голови Комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка, то після скандалу з повіями, ставлення до нього не змінилося, запевняє Кравчук. 

    «Все це – його приватна справа, яку не варто коментувати. Я вважаю Богдана Яременка дуже фаховим депутатом і сподіваюся, що він продовжить працювати і до його фаховості в мене немає жодних питань. Усе, що є його особистим, – нехай належить йому», - говорить Кравчук.

    Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю депутатів Скороход і Полякова.

    3 грудня зі «Слуги народу» виключили третього нардепа – гвалтівника Романа Іванісова.

    Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков пояснив, чому Яременко залишився в Раді після секс-скандалу. Голова Ради зазначив, що нема законодавчої норми, яка могла б зобов'язати Яременка віддати мандат депутата.

    До відома,  у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. 

    Читати більше: 

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