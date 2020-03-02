Учасники пробного ЗНО отримали запрошення на тестування
Запрошення треба роздрукувати для того, аби 21 та 28 березня потрапити до пункту проведення пробного ЗНО
В особистих кабінетах учасників пробного зовнішнього оцінювання розміщені запрошення-перепустки на тестування.
Про це на брифінгу сказав в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
«Для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які зареєстувалися для проходження пробного ЗНО, з сьогоднішнього дня доступні запрошення-перепустки. Відповідно до алгоритму, їх потрібно сформувати, роздрукувати для того, аби 21 та 28 березня потрапити до пункту проведення пробного ЗНО», - сказав Бойко.
Запрошення-перепустки вже розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайті відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти. В них зазначені адреси пунктів пробного тестування.
Загалом в 2020 році, за даними УЦОЯО, на пробне ЗНО зарестувалося 218 662 особи (в 2019 році таких було 191 314 осіб). 143 898 осіб будуть проходити пробне тестування з двох предметів.
Традиційно найбільше учасників будуть складати пробне ЗНО з української мови та літератури - 189 929 осіб, з математики - 62 388, історії України - 37 860 та англійської мови - 45 844.
Загальна кількість тестувань, яку в цьому році замовили учасники пробного ЗНО, становить 362 160.
За даними, УЦОЯО, які навів на брифінгу Бойко, найбільше на пробне ЗНО зареєстувалося випускників шкіл 2020 року - 67,7%. Також пройти пробне незалежне оцінювання виявили бажання учні 10 класів, їх 10,8% від кількості зареєстрованих, учнів закладів профтехосвіти - 6,3% студентів закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації - 11,9%.
За словами Бойка, вартість пробного ЗНО варіювалася в залежності від регіону, середня вартість - 150 грн.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з інших предметів, а також з іноземних мов - 28 березня.
Бойко нагадав, що результати пробного ЗНО учасники не зможуть використати для вступу до закладів вищої освіти.