Угорці дійсно нам допомагають. Голова ОТГ на Закарпатті пояснив, чому депутати співають гімн іншої держави

Так виглядає Сюртівська школа - поруч з прапором України висить угорський

Арпад Пушкар підкреслив: уряд Угорщини допомагав місцевим жителям боротися з коронавірусом

Угорці всіляко допомагають жителям Закарпаття. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Арпад Пушкар, голова Сюртівської об’єднаної територіальної громади, яка стала відома на всю країну через скандал із виконанням гімну Угорщини на першій сесії новообраної сільської ради. За словами чиновника, зокрема нещодавно уряд Угорщини профінансував ремонт дитсадка в його селі.

«Угорці також ліки нам дають, бідним допомагають. Маємо отримати посилки, 40 пакетів для дитсадків до Дня Микулаша (Дня Святого Миколая – ред.). Кожна дитина до 12 років, яка проживає в селах нашої громади, отримає на Різдво посилки», – сказав Пушкар.

За його словами, уряд Угорщини допомагав місцевим жителям боротися з коронавірусом, зокрема постачав засоби індивідуального захисту. А торік забезпечив громаду вакцинами від різних хвороб.

Пушкар також підкреслив, що в їхньому селі 68% мешканців складають угорці. Вони не хочуть відділятися від України, проте намагаються зберегти власну національну ідентичність.

«На кожній першій сесії ми співаємо державний гімн України. Після цього завжди виконуємо мадярський гімн», – розповів Пушкар. За його словами, у цих діях немає нічого поганого для української держави.

Нагадаємо, у Сюртівській об'єднаній територіальній громаді після виборів відбулась перша сесія місцевої ради. На ній місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн Угорщини. Цей факт спричинив справжній скандал