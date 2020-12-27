Угорщина готова до введення Covid-паспортів

Без електронного документу неможливо буде пересуватися країною та відвідувати публічні заходи

Систему спеціальних мобільних додатків, що міститимуть інформацію щодо стану здоровʼя громадян, планують запустити в Угорщині. Перед цим інформацію про перевірки кожного мешканця країни на Covid-19 буде занесено до єдиної електронної бази охорони здоровʼя (EESZT), повідомляє Мукачево.net.

– Ми відчуваємо, що у світі зростає потреба в тому, щоб громадяни могли довести свою захищеність від коронавірусу, щоб мати можливість вільно пересуватися та користуватися послугами в середовищі, де перебуває багато людей і де існує підвищений ризик ризик можливого інфікування, - повідомив Балінт Сабо, заступник гендиректора Генеральної дирекції Національної лікарні.

Зокрема йдеться про так званий Covid-паспорт. Без нього практично неможливо буде здійснити похід до театру, перукарні, відвідати будь-який захід або навіть потрапити на авіарейс.

Як пояснив Балінт Сабо мобільний додаток складається з двох частин. Один - це сам паспорт Covid-19, а інший - контрольний додаток, який підтверджує захист від Covid даного громадянина на основі результатів тестів на коронавірус, проведених за останні 14 днів, та отриманих щеплень.

Covid-паспорт буде містити дані, які вже є в системі EESZT.

Як стало відомо, Угорщина випереджає інші країни за рівнем застосування таких документів. Як тільки буде завершене тестування системи вона стане доступною для всіх громадян Угорщини.

Додаток ідентифікує громадянина за допомогою номера його соціального страхування. Він надає необхідний сертифікат захисту від COVID-19, перевіряючи результати проведених тестів на коронавірус та історію отриманих щеплень, інші відповідні медичні записи.

Результати відображатимуться у вигляді QR-коду, що містить часовий код та електронний підпис. Люди зможуть користуватися цим так званим Covid-паспортом не лише в Угорщині, а й за кордоном.

В Росії теж розглядають ідею введення таких паспортів, щоб у кожного хто отримав щеплення був відповідний документ. Російський міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко заявив, що з технічної точки зору ввести подібні паспорта буде нескладно, тому що інформація про всіх заражених надходить в спеціальну базу.

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Раніше повідомлялося про те, що ВООЗ не підтримує видачу «імунних паспортів», оскільки немає ніяких доказів того, що люди, які мають антитіла після одужання від коронавірусу, захищені від повторного зараження.