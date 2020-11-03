Вчені виявили нові мутації Covid-19

Фахівці виявили 285 мутацій коронавірусу

Вчені Університету штату Техасу в Остіні (США) виявили, що коронавірус SARS-CoV-2 накопичує генетичні мутації, одна з яких зробила його більш заразним, а інша - ускладнює роботу імунної системи.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі mBIO.

Як показало дослідження, під час першої хвилі пандемії 71 відсоток вірусів, виділених у пацієнтів з Covid-19 в Х'юстоні, мали мутацію D614G, що зачіпає білок-шип (S-білок).

Під час другої хвилі поширеність цього варіанту зросла до 99,9 відсотка, що відображає тенденцію, що спостерігається в усьому світі.

Відомо, що віруси з мутацією D614G передаються набагато швидше вірусів без неї і провокує спалахи захворювання. Однак деякі фахівці припустили, що нова мутація не підвищує заразність коронавірусу, а поширення штаму пояснюється ефектом засновника, коли віруси з D614G першими потрапили в Європу і Північну Америку, де вони стали домінувати над іншими штамами.

Вчені протестували різні генетичні варіанти S-білка, щоб виміряти його стабільність і подивитися, наскільки добре він зв'язується з рецептором клітин-господарів і з нейтралізуючими антитілами.

Дослідники підтвердили, що D614G не викликає підвищення патогенності вірусу. У той же час вони виявили ознаки природного відбору, що вказує на вплив мутації на пристосованість вірусу. Це підтверджує, що D614G, швидше за все, підвищує заразність SARS-CoV-2.

Дослідники також виявили рідкісну мутацію, яка призводить до зниження ступеня впізнавання нейтралізуючим моноклональним антитілом CR3022. Ця мутація зустрічається рідко і не посилює захворювання інфікованих пацієнтів.

В цілому, фахівці відзначили 285 мутацій коронавірусу, хоча більшість з них не роблять значного впливу на тяжкість Covid-19.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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