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Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ
Депутати хочуть отримати повну інформацію про угоду України з США
колаж: glavcom.ua

Депутати викликають урядовицю «на килим» через угоду про копалини зі США

У Верховній Раді розгортається дискусія навколо нещодавно підписаної угоди про співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та Сполученими Штатами Америки. Депутати фракції «Європейська Солідарність» ініціювали термінове обговорення деталей угоди, вимагаючи зустрічі керівництва держави та урядовців з народними депутатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис народної депутатки Ірини Геращенко.

За словами Геращенко, на погоджувальній раді фракція озвучила низку вимог. Зокрема, вони наполягають на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та членами переговорної групи, які працювали над угодою. Депутати також хочуть отримати повну інформацію про статут інвестиційного фонду, який буде створено в рамках співпраці, та деталі самої угоди про обмежене партнерство.

Геращенко вимагає пояснень, як ратифікація угоди сприятиме закінченню війни. Також депутати хочуть з'ясувати причини, чому документ не був підписаний першими особами держави – прем'єр-міністром чи президентом.

«Ми за стратегічне і взаємовигідне партнерство з США і усвідомлене голосування», – заявила Геращенко.

За її словами, було досягнуто домовленості про зустріч підписантки угоди, віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, та інших урядовців з усіма парламентськими фракціями. Крім того, лідери інших фракцій підтримали ініціативу щодо відкритого обговорення угоди на засіданні профільного комітету Верховної Ради з питань закордонних справ, яке заплановане на сьогодні, 6 травня.

За словами Геращенко, не виключено, що паралельно з ратифікацією угоди може бути прийнята постанова Верховної Ради з певними застереженнями щодо міжнародно-правових зобов'язань України в контексті обговорюваних документів.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Про це повідомила міністерка фінансів Юлія Свириденко. «Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала вона.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50. Також національна власність захищена (угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями, вони і далі належатимуть Україні). У положеннях також зазначено, що ніяких боргових зобов’язань України перед США не буде та угода не стане перешкодою для вступу України до Євросоюзу.

Також, необхідні законодавчі зміни – точкові (для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу, саму угоду має ратифікувати Верховна Рада). Угода надає податкові гарантії (доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні).

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані. До слова, до процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії.

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Теги: США депутат Україна корисні копалини Юлія Свириденко

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