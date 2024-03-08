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Зеленський прибув із візитом у Туреччину (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський прибув із візитом у Туреччину (фото)
Зеленський відвідав корвет «Гетьман Іван Виговський»
фото: «Укрінформ»

Зеленський відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета «Гетьман Іван Виговський»

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Він відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зеленський повідомив, що присвоїв другому корвету класу Ada ім’я «Гетьман Іван Виговський».

Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.

Раніше ЗСУ повідомляли, що другий корвет озброять зенітно-ракетними комплексами Mica Vl, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (вісім пускових установок) і торпедами Murene 90 Impact.

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Президент України відвідав корвети «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський»
фото: «Укрінформ»

Зокрема, після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.

Як повідомлялося, корвет «Гетьман Іван Мазепа» класу Ada адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. Тоді ж президент Володимир Зеленський обрав для нього ім’я.

Раніше ВМС почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині. 

Читайте також: Новий український корвет «Гетьман Іван Мазепа» спущено на воду в Туреччині (фото)
Теги: Туреччина Володимир Зеленський корабель

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