Зеленський прибув із візитом у Туреччину (фото)
Зеленський відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета «Гетьман Іван Виговський»
Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Туреччини. Він відвідав верф у Стамбулі, де йому показали будівництво корвета класу Ada для Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомляє «Укрінформ».
Зеленський повідомив, що присвоїв другому корвету класу Ada ім’я «Гетьман Іван Виговський».
Контракт на будівництво двох корветів для України з Туреччиною уклали ще у 2021 році. Перший корвет «Гетьман Іван Мазепа» спустили на воду в жовтні 2022 року, роботу над корветом «Гетьман Іван Виговський» розпочали в серпні 2023 року.
Раніше ЗСУ повідомляли, що другий корвет озброять зенітно-ракетними комплексами Mica Vl, гарматами калібру 76 і 35 мм, протикорабельними крилатими ракетами (вісім пускових установок) і торпедами Murene 90 Impact.
Зокрема, після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна пресконференція.
Як повідомлялося, корвет «Гетьман Іван Мазепа» класу Ada адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.
Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. Тоді ж президент Володимир Зеленський обрав для нього ім’я.
Раніше ВМС почали формувати екіпаж для першого корвету типу Ada, що зараз будується у Туреччині.
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