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Зеленський пояснив, що може докорінно змінити ситуацію на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що може докорінно змінити ситуацію на фронті
Сучасна далекобійна зброя від західних партнерів дозволить ЗСУ просуватися на фронті
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

За словами Зеленського, сучасна далекобійна зброя дозволить українським військам вплинути на хід війни

Далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti.

«Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 км плюс, а у нас – до 20 км артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі», – заявив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни і дозволить українським військам просуватися на фронті.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися в районі Богданівки.

Як повідомлялося, у разі активізації і наступу окупантів в бік Одеси або Києва, президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну. 

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ зброя озброєння

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