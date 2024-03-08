Зеленський пояснив, що може докорінно змінити ситуацію на фронті

За словами Зеленського, сучасна далекобійна зброя дозволить українським військам вплинути на хід війни

Далекобійна зброя могла б змінити хід війни в Україні. Наявність сучасного далекобійного озброєння допомогло б українським силам просуватися на фронті. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Cinque minuti.

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«Якщо у тебе є відповідна зброя, і ти можеш відповісти російській армії, яка використовує далекобійну зброю по твої цивільних містах. Наприклад, Херсон, вони стоять на іншому березі Дніпра і їх далекобійність більша, ніж у нас. Вони стріляють 20 км плюс, а у нас – до 20 км артилерійський снаряд. Якщо у тебе є далекобійна зброя, ти можеш їх вибити далі», – заявив глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що сучасна далекобійна зброя або та, яка відповідатиме характеристикам російського озброєння, зможе змінити хід війни і дозволить українським військам просуватися на фронті.

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Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися в районі Богданівки.

Як повідомлялося, у разі активізації і наступу окупантів в бік Одеси або Києва, президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну.

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень.