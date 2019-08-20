Україна давно ратифікувала угоду про ЗВТ з Ізраїлем, а Тель-Авів цього робити не поспішає – експерт



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Президент України Володимир Зеленський і прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

На думку експерта-міжнародника, візит прем’єрміністра Ізраїлю до України має незначну цінність

Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем була ратифікована і підписана ще за часів попередньої влади. Ізраїльська сторона до сих пір не розглянула угоду і не ратифікувала її через внутрішню політичну. Півроку в країні не функціонує парламент. У вересні повинні відбутися чергові дострокові вибори. Всі розмови про те, що візит Біньяміна Нетаньягу у Київ повинен владнати технічні моменти, є беззмістовними. Такі думки висловив експерт-міжнародник, історик, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На думку експерта-міжнародника, візит прем’єрміністра Ізраїлю до України має незначну цінність. «Зона вільної торгівлі, про яку багато говорили вчора і сьогодні, насправді була вирішена, підготовлена і на технічному рівні узгоджена ще за часів попередньої влади. Український парламент цю угоду ратифікував. Президент Порошенко підписав. Питання залишається за ізраїльською стороною і за ізраїльською політичною ситуацією», - каже Ліхачов.

Він нагадав, що наразі в Ізраїлі триває політична криза. Обраний на дострокових виборах парламент не зумів сформувати коаліцію, тому у вересні відбудуться нові дострокові вибори до Кнесету.

«В Ізраїлі більше півроку не функціонує парламент. Нетаньягу пообіцяв, що після дострокових виборів до Кнесету у вересні, новий склад парламенту розгляне та ратифікує угоду. Тому всі розмови про те, що цей візит повинен владнати технічні моменти, є беззмістовними, бо угода вже готова і відкладена ратифікація ізраїльською стороною через внутрішню політичну ситуацію», - зауважує Ліхачов.

Раніше департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України повідомив, що прем’єрміністр висловив радість, що саме їхні уряди мали можливість завершити перемовини по Угоді про Зону вільної торгівлі. «Ми зняли візові бар’єри для наших громадян. А зараз ми започатковуємо економічний безвіз, причому говоримо про розширення ЗВТ на послуги, механізми спільного інвестування тощо», - зауважив Гройсман.