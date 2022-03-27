Україна домагається усунення Росії з МАГАТЕ

Підставою для санкцій проти країни-агресора є захоплення атомних електростанцій

Через силове захоплення українських атомних електростанцій Україна піднімає питання про усунення Росії з Міжнародної агенції з атомної енергії або відсторонення росіян від посад у Секретаріаті МАГАТЕ. З відповідною заявою виступила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

"Зараз ми з партнерами працюємо над тим, щоб усунути Росію з МАГАТЕ або принаймні щоб зменшити її роль там і відсторонити всіх росіян від ключових позицій, які вони займають у Секретаріаті Міжнародної агенції з атомної енергетики", – сказала вона.

За повідомленням сайту КМУ, у Міненерго переконані, що політика "ядерного тероризму", яку проводять росіяни, захоплюючи українські АЕС, є незаперечною підставою для цього.

Нагадаємо, що тільки за перші шість днів війни, за словами керівника «Енергоатому» Петра Котіна, компанія зазнала збитків на суму близько 18 млрд грн.

Зокрема, російські окупанти захопили непрацюючу Чорнобильську АЕС та найбільшу в Україні і Європі Запорізьку атомну електростанцію. Котін заявив, що окупанти використовують захоплені українські електростанції як воєнні бази. Зокрема на Запорізьку АЕС зайшло близько 500 окупантів, ще 1000 – в сам Енергодар, місто-супутник атомної електростанції.

Пізніше окупанти оголосили, що Запорізька АЕС перебуває у власності «Росатому».

23 березня, стало відомо, що рашисти знищили на території Чорнобильської атомної електростанції новітню лабораторію вартістю 6 млн євро. На базі лабораторії перебували високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога.

Крім того, російські агресори демонтували дорогоцінне обладнання та базу даних на захопленій ними Чорнобильській атомній електростанції.