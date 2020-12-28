Ринок праці-2020: експерти назвали найзапитуваніші професії карантинного року

Попит на IT-фахівців, порівняно з 2019 роком, збільшився на ринку праці на 4%

Цьогоріч попит на фахівців збільшився по всім професійним сферам, особливо у сфері продажів

Портал з пошуку роботи grc.ua оприлюднив результати дослідження щодо ситуації на ринку праці у 2020 році. Також експерти порталу дали прогноз на 2021рік.

Отже, аналіз процесів на українському ринку праці показав, що загалом попит на фахівців збільшився по всім професійним сферам. Найзатребуванішими у 2020 році були спеціалісти з таких сфер, як «Продажі», «IT», та «Маркетинг». Попит на IT-фахівців, порівняно з 2019 роком, збільшився на ринку праці на 4%. Жодна з профсфер не показала зменшення активностей на ринку (кількість вакансій всюди зросла).

Серед пошукачів найактивнішими у 2020 році, як і торік, були фахівці-початківці. Крім того, збільшилася частка присутності на ринку фахівців сфери продажу. Однак, на відміну від позитивної динаміки минулого року, суттєво зменшилася кількість розробників, тестувальників програмного забезпечення, маркетологів, PR-менеджерів, журналістів.

Дуже низьким попитом (менше 1%) користуються фахівці з налаштування техніки, менеджери сервісу, сервісні інженери, архіваріуси, асистенти, бібліотекари, машиністи, електромонтажники, маркшейдери.

«У питаннях зарплатної політики варто відзначити тенденцію зниження зарплатних очікувань. Більша кількість пошукачів готова працювати на меншу зарплату, ніж минулого року. Порівняно з 2019 роком, кількість таких кандидатів збільшилася на 23%. Більше половини роботодавців (53%), за даними експертів порталу готові платити від 14 000 грн., і лише 6% - від 70 000 грн», - йдеться в повідомленні.