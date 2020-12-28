Стало відомо, на скільки підвищили ціну газу для населення облгаззбути

У деяких регіонах користувачам доведеться платити майже 11 гривень за кубометр

Обласні газзбути оголосили нову ціну на блакитне паливо для населення у січні – вона в середньому на гривню за кубометр вища, ніж у грудні. В залежності від регіону ціна за кубічний метр варіюється від 8,91 грн (Полтавагаз Збут) і до 9,93 грн (Чернівцігаз Збут), пише Obozrevatel.

Про це повідомляє ресурс ГазПравда. У грудні ж вартість газу від обласних збутових компаній у різних областях була в діапазоні 7,82 грн – 8,96 грн. Станом на сьогодні облзбути (які пов’язані з Регіональною газовою компанією Дмитра Фірташа) – це основний гравець на ринку постачання газу побутовим споживачам. Компанія обслуговує майже 70% ринку – понад 9 мільйонів споживачів.

Ціни на газ на відкритому ринку для побутових споживачів дуже різниться. Аналіз пропозицій 55 постачальників, які вже опублікували тарифи на січень, показав, що компанії пропонують вартість за кубічний метр від 6,99 грн і до 10,8 грн. Різниця між найнижчою та найвищою ціною на ринку дорівнює 3,81 грн за кубометр (55%). Тобто якщо ви, наприклад, використовуєте біля 100 кубічних метрів на місяць, то заплатити за блакитне паливо у січні ви можете від 699 грн до 1080 грн з ПДВ (без вартості доставки).

Серед ТОП-10 компаній, які запропонували найнижчі ціни на ринку на січень (за даними ресурсу ГазПравда): ТОВ «Газ АП» (6,99 грн), Megawatt (7,05 грн), ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (7,08 грн), Енергетичні ресурси України (7,11 грн), Асканія Енерджи (7,20 грн), ГК «Нафтогаз України» (7,22 грн), YASNO (7,39 грн), Галнафтогаз (7,5 грн), Кременчукгаз-трейдінг (7,64 грн) та TAS Energy (7,8 грн).

Найвищі ж ціни встановили саме обласні збути: Хмельницькгаз Збут (9,91 грн), Волиньгаз Збут, Рівнегаз Збут й Миколаївгаз Збут (9,92 грн), а також Чернівцігаз Збут (9,93). А ціну-антирекорд, яка є найвищою по Україні, встановив для своїх споживачів Львівенергозбут – 10,8 грн за метр кубічний.

Нагадаємо, що з 1-го серпня в Україні запрацював ринок газу. Регулювання ринку було завершено, а єдина ціна на газ від держави більше не встановлюється. Відтепер ціни на газ різні і їх визначає кожен окремий постачальник для власних клієнтів, опираючись на низку факторів: ціна на оптову закупку пального, націнка тощо. Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Процедура переходу від одного постачальника до іншого максимально спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.