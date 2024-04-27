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Україна досі споживає російський скраплений газ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна досі споживає російський скраплений газ
«Україна отримує через треті країни російський скраплений газ»
фото з відкритих джерел

Україна має припинити споживання російського скрапленого газу – експерт

Україна отримує через треті країни російський скраплений газ, і цю ганебну практику треба припинити. Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«Я підтверджую існування (факту імпорту російського скрапленого газу – Ред.), бо тут немає що заперечувати. Тому що ми бачимо абсолютно нелогічні постачання з Польщі та з країн Балтії, де ніколи взагалі, окрім одного заводу, не виробляли ні літра скрапленого газу. Ми бачимо, як туди приїжджає російський газ, а звідти їде європейський. Не треба тут бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що це суто російський ресурс, і по ціні, і по географії. З моральної точки зору це, звичайно, ганебно, вкрай ганебне явище», – підкреслив Куюн.

За його словами, влада вже починала боротьбу з імпортом, але поки рішення у цьому питанні не було ухвалене.

«У розробці в РНБО лежить проєкт документа, який обмежує постачання скрапленого газу зі станцій, які вже задокументовано приймали російський газ, і відправляють суттєві обсяги в Україну. РНБО – це основний важіль, але нічого, на жаль, поки не відбувається. Тим часом декілька днів тому розблокували погранперехід Дорогузьк-Ягодин – а це найбільший вантажний погранперехід, який найближче розташований до джерел постачання російського газу з Польщі і країн Балтії», – наголосив Куюн.

Він підкреслив, що наразі дуже зручний час, щоб навести лад на ринку скрапленого газу, адже спостерігається регулярний профіцит, тож зараз можна вжити суворих заходів, які не вчинять серйозних потрясінь на ринку.

«Зараз скраплений газ просто хлинув в Україну з новою силою, пропозицій на ринку просто багатенно! Чому держава не наводить лад, я не розумію. Зараз – ідеальний момент: на ринку, мабуть, уже рік стабільний профіцит. І навіть якщо ми його зараз відріжемо, дефіциту не буде. Цей момент дуже важливо не упустити. Я не розумію, якщо чесно, чому це не відбувається», – резюмував Куюн.

Нагадаємо, Кабмін планує підвищити акцизи на бензин та дизель. Якщо рішення буде ухвалено, це призведе до підвищення акцизу з 213 до 243 євро/тонна за бензин, та зі 140 до 177 євро/тонна за дизель вже до кінця цього року. До 2028 року, як очікується, податок складе вже 360 та 330 євро відповідно.

Водночас, вартість скрапленого газу лишиться пільговою: зараз вона становить 52 євро, а до 2028 року вона збільшиться всього до 70 євро.

Тим часом, на переконання експертів, наближення акцизу на газ до ринкового рівня дасть змогу отримувати в бюджет понад мільярд гривень щорічно, і водночас – позбавить росію можливості заробляти на імпорті цього пального.

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Теги: росія газ Україна Сергій Куюн

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