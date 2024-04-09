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Росіяни загубили авіабомбу над окупованим Єнакієвим (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни загубили авіабомбу над окупованим Єнакієвим (відео)
фото скріншот відео

Боєприпас не здетонував

Російські загарбники впустили авіабомба ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині. Відео потрапило у соцмережі. 

На відеозаписі видно, що боєприпас не здетонував.

«Росіяни скинули авіабомбу ФАБ-1500 на магазин у окупованому місті Єнакієве. Вона не здетонувала», – йдеться у коментарі до відео. 

Раніше повідомлялося, що під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне селоПід час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал»,  ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною. У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.

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Теги: росія Донеччина бомбардування

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