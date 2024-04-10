Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
Встановлення сторонніх систем може негативно вплинути на роботу обладнання
фото з відкритих джерел

Найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін

«Системний оператор», керуючий Єдиною енергетичною системою Росії, почав побоюватися масових аварій на теплових електростанціях (ТЕС) через переход на імпортозаміщене програмне забезпечення, розповіли «Коммерсанту» джерела в галузі, пише The Moscow Times. 

 За їх словами, найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін, які контролюють технологічні параметри роботи машини через збирання даних із датчиків.

У «Системному операторі» вважають, що встановлення сторонніх систем може негативно вплинути на роботу обладнання. Серед можливих наслідків називають зниження швидкості набору потужності турбіни та погіршення роботи протиаварійної автоматики.

У російському міненерго заявили, що всі компанії паливно-енергетичного комсплексу з критичною інфраструктурою розпочали переход на вітчизняні рішення за всіма класами програмного забезпечення. Перед введенням в експлуатацію російського софту відбувається тестування, запевнили у російському відомстві.

Читайте також: Росія втрачає величезні гроші, але все одно здатна продовжувати війну. Чому?

Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у російському місті Кстово має проблеми з ремонтом обладнання.

Йдеться про одну з двох установок каталітичного крекінгу, яку було зупинено 4 січня через несправність деталі компресора. Відремонтувати установку може лише американська UOP, але вона відмовляється це робити, дізналося агентство.

Читайте також: Санкції проти Росії: Чому вони втрачають ефективність

Завершити ремонтні роботи на НПЗ «Лукойл» планував до весни. Зазначалося, що через санкції оперативна заміна обладнання неможлива.

Попри санкції, кількість російських мільярдерів побила у 2023 році усі попередні рекорди. Журнал Forbes включив до свого списку найбагатших людей світу 125 російських бізнесменів.

Повідомляється, що попередній рекорд було зафіксовано у 2021 році. Тоді до списку потрапив 121 росіянин. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, число російських мільярдерів різко скоротилось до 88. Проте вже у 2023 році тенденція збільшення числа багатих людей у РФ поновилася.

Як зазначають автори, після виходу іноземних компаній із російського ринку з'явилися дві нові групи мільярдерів. Перші – це ті, хто «виграв» від виходу іноземних брендів, наприклад власники мереж одягу. Другі – росіяни, які купили активи іноземних корпорацій з великим дисконтом.

Теги: росія санкції Міненерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї стався теракт
Справжні терористи можуть робити з росіянами, що хочуть. І ось чому
27 березня, 16:30
Під час обвалення гірських мас на руднику у шахті на глибині близько 125 м перебувало 13 осіб
У Росії обвалилася шахта: під завалами люди (фото, відео)
19 березня, 08:41
Місцеві мешканці шоковані масштабами аварії на озері Сапанджа
Озеро в Туреччині вкрилось чорними плямами через аварію нафтопроводу
28 березня, 10:57
Унаслідок стрілянини в музичному центрі «Крокус Сіті Хол» під Москвою загинули щонайменше 93 людини
Таджикистан надав докази непричетності своїх громадян до теракту під Москвою (фото)
23 березня, 13:26
Захоплення Часового Яру ще більше закріпило б південно-західний фланг окупантів на ділянці Бахмут-Соледар
Аналітики розповіли, що дасть окупантам захоплення Часового Яру
25 березня, 07:01
Британія поєднала зусилля із партнерами для будівництва атомних підводних човнів
«Ядерні ризики зростають». Міністр оборони розповів, який план має Британія
26 березня, 15:56
Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів російського Чорноморського флоту
Британська розвідка повідомила, як Росія рятує свій флот від ударів ЗСУ
27 березня, 14:55
Дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі «Танеко»
Україна провела одну з найбільших атак дронів по території РФ – Reuters
2 квiтня, 14:26
Повідомлення про припинення польотів компанія оприлюднила наступного дня після атаки безпілотників по підприємству Татарстану
Казахстанська авіакомпанія припинила польоти до столиці Татарстану після атаки дронів
3 квiтня, 18:54

Соціум

Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту
Рівень води в Оренбурзі перетнув критичну позначку: вулиці затоплені (відео)
Рівень води в Оренбурзі перетнув критичну позначку: вулиці затоплені (відео)
Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну
Британська розвідка повідомила, скільки контрактників Кремль планує відправити на війну
Щось пішло не так: «Роскосмос» знову провалив запуск ракети «Ангара-А5»
Щось пішло не так: «Роскосмос» знову провалив запуск ракети «Ангара-А5»
Нафтопереробний завод в Орську оголосив форс-мажор
Нафтопереробний завод в Орську оголосив форс-мажор
Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)
Партизани виявили базу РФ у Кронштадті, де базуються підводні човни (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
52K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
44K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
18K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
16K
США передали Україні трофейну іранську зброю
13K
У ДБР звільнили заступника керівника головного слідчого управління. Через справу Гринкевичів?

Новини

Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua