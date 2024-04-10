Росія готується до масових аварій на ТЕС через відключення іноземного софту

Найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін

«Системний оператор», керуючий Єдиною енергетичною системою Росії, почав побоюватися масових аварій на теплових електростанціях (ТЕС) через переход на імпортозаміщене програмне забезпечення, розповіли «Коммерсанту» джерела в галузі, пише The Moscow Times.

За їх словами, найбільш гостро постає питання про заміну систем автоматичного регулювання імпортних турбін, які контролюють технологічні параметри роботи машини через збирання даних із датчиків.

У «Системному операторі» вважають, що встановлення сторонніх систем може негативно вплинути на роботу обладнання. Серед можливих наслідків називають зниження швидкості набору потужності турбіни та погіршення роботи протиаварійної автоматики.

У російському міненерго заявили, що всі компанії паливно-енергетичного комсплексу з критичною інфраструктурою розпочали переход на вітчизняні рішення за всіма класами програмного забезпечення. Перед введенням в експлуатацію російського софту відбувається тестування, запевнили у російському відомстві.

Раніше повідомлялося, що нафтопереробний завод «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у російському місті Кстово має проблеми з ремонтом обладнання.

Йдеться про одну з двох установок каталітичного крекінгу, яку було зупинено 4 січня через несправність деталі компресора. Відремонтувати установку може лише американська UOP, але вона відмовляється це робити, дізналося агентство.

Завершити ремонтні роботи на НПЗ «Лукойл» планував до весни. Зазначалося, що через санкції оперативна заміна обладнання неможлива.

Попри санкції, кількість російських мільярдерів побила у 2023 році усі попередні рекорди. Журнал Forbes включив до свого списку найбагатших людей світу 125 російських бізнесменів.

Повідомляється, що попередній рекорд було зафіксовано у 2021 році. Тоді до списку потрапив 121 росіянин. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, число російських мільярдерів різко скоротилось до 88. Проте вже у 2023 році тенденція збільшення числа багатих людей у РФ поновилася.

Як зазначають автори, після виходу іноземних компаній із російського ринку з'явилися дві нові групи мільярдерів. Перші – це ті, хто «виграв» від виходу іноземних брендів, наприклад власники мереж одягу. Другі – росіяни, які купили активи іноземних корпорацій з великим дисконтом.