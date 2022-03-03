Україна готує санкції проти Путіна і його найближчого оточення

Росія та її керівництво перетворилися на ізгоїв, на яких накладено міжнародні санкції через вторгення в Україну.

Серед санкцій є блокування активів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України та десятки інших обмежень

Кабінет міністрів України пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції стосовно президента Росії Володимира Путіна і ще 34 членів керівництва Росії. Про це йдеться у розпорядженні уряду №193 від 1 березня 2022 року.

Зазначається, що санкції має бути застосовано «у звʼязку з повномасштабним воєнним вторгненням Російської Федерації на територію України, скоєнням масових воєнних злочинів на території України, якими Росія вчинила акт безпрецедентної збройної агресії проти України та вкотре грубо порушила державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також порушила безліч міжнародно-правових актів двостороннього та багатостороннього характеру».

Зокрема, пропонується ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова, премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, його першого заступника Андрія Білоусова, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева та інших високопосадовців.

Згідно з рішенням, серед санкцій є блокування активів; обмеження торговельних операцій у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки; повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України та десятки інших обмежень.

Як повідомляв «Главком», Надзвичайний і повноважний Посол України в США Оксана Маркарова попередила Росію, що її очікує «Велике санкційне меню».

«Це ще не кінець попри те, що з понеділка (28 лютого – «Главком») вся економіка Росії в крутому піке. Задача санкцій показати, що це не нормально, що не може бути звичайного поводження з країною, яка напала і веде загарбницьку війну…І найближчі дні ми радуватимемо українців новими санкціями проти Росії. У нас велике меню. До речі, сьогодні ввечері з’явилося повідомлення, що Світовий банк припиняє будь-які програми в Росії та Білорусії. Наша задача – повна ізоляція Росії. Росія має бути відсутня в економічному житті нормальних країн», – сказала Посол України в США.

Нагадаємо, що в Україні триває восьмий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.