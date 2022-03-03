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    Події в Україні

    В Ізюмі зросла кількість жертв бомбардування

    У центрі міста Ізюм значні руйнації - В Ізюмі зросла кількість жертв бомбардування

    У центрі міста Ізюм значні руйнації

    Загинули щонайменше двоє дітей

    Внаслідок бомбардування міста Ізюм на Харківщині загинули восьмеро людей, із них щонайменше двоє дітей. Про це повідомив заступник мера міста Володимир Мацокін.

    «В центрі міста значні руйнації. На Українській вже 8 трупів. Поцілили в поліцію. Пожежа», - написав він.

    Як повідомлялося, бомбардування міста Ізюм почалася близько 23:59 2 березня. Повідомлялося, що удару зазнала багатоповерхівка та приватний будинок.

    Нагадаємо, учора під Харковом Збройні сили розбили елітний російський підрозділ.

    Раніше під Харковом поліцейські знищили ворожі танки (відео).

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    Теги: окупанти війна бомбардування Харківщина #stoprussia
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    В Ізюмі зросла кількість жертв бомбардування