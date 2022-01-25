США готують 8,5 тис. військових до відправки на допомогу Україні

Пентагон готовий відправити 8,5 тис. військових для посилення НАТО у Європі

Рішення ще не ухвалене, але Міноборони США може перекинути армію до Європи

Сполучені Штати Америки підвищили боєготовність військ всередині країни та за кордоном. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

«США роблять кроки щодо підвищення боєздатності своїх військ удома і за кордоном», – заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

З його слів, це рішення американського лідера Джо Байдена.

Кірбі зазначив, що боєздатність військ підвищилася через можливу нову атаку Російської Федерації на Україну. При цьому в Пентагоні заявили, що США готові відправити до Європи 8,5 тис. військових, проте рішення поки що не ухвалене.

Кірбі також сказав, що США шукають мирного шляху вирішення ситуації.

«Цілком ясно, що Росія наразі не має намірів на деескалацію, але ми стежимо за ситуацією дуже пильно... Ми не говоримо, що дипломатія померла, ми шукаємо мирний шлях вирішення ситуації з Росією», – заявив Джон Кірбі.

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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