Пам'ятають вторгнення Росії: Чехія готова відправити військових в Україну

Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю, заявила міністерка оборони Чехії

Нова міністерка оборони Чехії, Яна Чернохова, твердо виступила на підтримку України. Про це Чернохова заявила в інтерв'ю чеському виданню Nezávislý Deník.

Чернохова заявила, що готова допомогти Україні навіть солдатами.

«Якщо Чехію попросять прислати чеських солдатів в Україну – ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні», – зазначила вона.

Додамо, що в запитанні самих журналістів ішлося про «символічний контингент на кшталт канадського».

«Я хочу голосно та чітко сказати, що Чеська Республіка - друг України, й ми не залишимо Україну насамоті».

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпаський планує відвідати Україну 7-8 лютого разом зі своїми словацьким і австрійським колегами.

«Україна – наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. Ми маємо спільну історію, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю. Європа повинна надати Україні допомогу. Я пропоную надати снаряди для 152 мм артилерії Україні. Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце –- Чехія має допомогти тут», – сказала міністерка оборони Чехії.

Нагадаємо, СРСР вторгся в Чехію, а також Словаччину, невдоволений демократичними перетвореннями у тодішній Чехословаччині, у 1968 році.

Джерело: texty.org.ua