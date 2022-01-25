Влада вкрала найдорожче що було в країни – час і можливості

Більшість українців обрали Зеленського президентом. Чи подякують йому в кінці каденції?

Зараз ми всі заплатимо за вибір більшості в 2019 році

Держдепартамент США евакуює родини дипломатів з посольства і рекомендує своїм громадянам виїхати з України та не відвідувати її через високий рівень військової загрози.

Український парламент, після півторамісячних канікул збереться на своє засідання.

Українська влада, Зеленський і команда безпосередньо причетні до всього, що зараз відбувається з країною. Два з половиною роки вони гуляли, співали, відвідували квартал, відпочивали, вкатували гроші в асфальт, перевели воєнні заводи на неповний робочий тиждень, розвалили антипутінську коаліцію, допустили фактичний пуск ПП2, в 19-му не використали свій шанс і навіть не поїхали на саміт НАТО до Лондона вимагати ПДЧ, фактично розвалили антикорупційні структури, Нормандський формат – в кризі, востаннє Радбез ООН по Україні збирався рік тому.

В 2013-2014 вся країна заплатила високу ціну за вибір більшості. За Януковича

Це демократія. Яка передбачає відповідальність за свій вибір.

Зараз ми всі заплатимо за вибір більшості в 2019.

Тоді голосували за надію. Й отримавши таку величезну довіру, влада її профукала.

Вкрала в країни найдорожче – час і можливості. Загубила нашу суб’єктність. Подарувала Путіну насолоду тішитися нашою слабкістю.

Так, сьогодні погана світова кон‘юктура. І Путін точно це використає. Але.

Якби ці два роки ми нарощували потенціал ЗСУ, посилювали нашу дипломатію, а не примушували послів виправдовувати арешти опозиції і забороняли їм спілкуватися з опозицією, якби ми єднали країну, а не вбухували мільйони бюджетних гривень на пропагандистські державні канали, мета яких – розкол країни, ми б зараз були набагато впевненіші і сильніші.

Де українська влада перед обличчям загрози? На фронті? На військових заводах? Ні, вона робить селфі на мосту.

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Джерело: блог Ірини Геращенко

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