Україна і Росія проведуть черговий раунд переговорів у Туреччині

Очна зустріч делегацій відбудеться 28-30 березня

Українська і російська делегація домовилися провести в Туреччині очний раунд переговорів про завершення війни. Він запланований на 28-30 березня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у Facebook.

«Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня», – повідомив він.

При цьому він додав, що подробиці будуть пізніше.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Нагадаємо, що Подоляк заявив про необхідність зустрічі Зеленського з Путіним, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.