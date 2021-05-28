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    Україна і Словаччина домовились активізувати двостороннє співробітництво

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    Україниський та словацький прем&lsquo;єр-міністри&nbsp;погодилися, що співробітництво країн у сфері зайнятості та трудової міграції потребує додаткової уваги урядів - Україна і Словаччина домовились активізувати двостороннє співробітництво
    Україниський та словацький прем‘єр-міністри погодилися, що співробітництво країн у сфері зайнятості та трудової міграції потребує додаткової уваги урядів
    Фото: tsoua.com

    Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн

    Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Геґер узгодили необхідність активізації двостороннього співробітництва. Про це Шмигаль заявив сьогодні на спільному брифінгу з Геґером.

    «Сьогодні ми узгодили необхідність активізації нашого двостороннього співробітництва. Проведення чергового п'ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці стану торгівлі між нашими країнами», – сказав Шмигаль.

    Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн.

    Також Шмигаль зазначив, що для обох країн важливим є запровадження спільного прикордонного та митного контролю на кордоні.

    Серед іншого, сторони погодилися, що співробітництво країн у сфері зайнятості та трудової міграції потребує додаткової уваги урядів.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що перехід на виплату пенсій у безготівковій формі відбуватиметься поступово. «Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму відбуватиметься поступово. Уряд підтримав відповідне рішення», – повідомив Шмигаль.

    Він додав, що доставка пенсій має бути максимально комфортною для людей. Водночас за його словами, перехід на карткову форму має реалізовуватися як право людей, а не зобов’язання.

    Теги: Словаччина уряд Денис Шмигаль
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    Україна і Словаччина домовились активізувати двостороннє співробітництво