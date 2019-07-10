Україна і США відновили угоду про безпеку атомних об'єктів



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Угода була укладена в 1993 році, але термін її дії закінчився 28 жовтня 2018 року

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про відновлення угоди зі США про підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні. Рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 10 липня.

Уряд схвалив проект угоди (у формі обміну нотами) між Україною та США про відновлення дії угоди про безпеку. Угода була укладена 25 жовтня 1993 року.

У пояснювальній записці зазначено, що 28 жовтня минулого року закінчився термін дії даної угоди. Посольство США в Україні 20 листопада 2018 року направило ноту про відновлення дії документа.

Україна і США продовжать співпрацю з питань підвищення безпеки на атомних об'єктах в Україні. Після прийняття розпорядження продовжиться розробка процедур і протоколів експлуатаційної безпеки, поліпшення можливостей діагностики та підвищення ефективності регулювання шляхом розробки відповідних регуляторних стандартів; диверсифікація джерел ядерного палива для українських атомних електростанцій.

Очікується підвищення фізичної безпеки АЕС і зниження ступеня ризику, пов'язаного з експлуатацією цивільних ядерних реакторів типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000 в Україні.

Джерело: Кореспондент.net