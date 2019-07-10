Відвідування Чорнобильської зони тепер погоджуватимуть за три дні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Погоджувати відвідування Чорнобильської зони можна буде через електронний кабінет

Указ «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», який був підписаний президентом України Володимиром Зеленським, зобов'язує чиновників і правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів. Про це повідомляє прессслужба офісу глави держави.

Як повідомляється, погоджувати відвідування Чорнобильської зони можна буде через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. А у випадку підстав для відмови у візиті людина буде дізнаватися про це напередодні, а не на КПП.

Крім того, Україна планує надати можливість проводити в Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи по попередженню і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз передав Україні новий саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер Україна відповідальна за експлуатацію та обслуговування нового укриття, а також за демонтаж старого саркофага, який був побудований одразу після аварії.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що Чорнобильська зона почне перетворення на одну з точок зростання України. Перш за все буде створений «зелений коридор» для туристів і заберуться передумови для корупції.