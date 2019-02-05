Україна на сьогодні є однією з головних країн-партнерів для ЄС - Мінгареллі



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На думку Хуга Мынгареллы, Україна має величезний потенціал для інвесторів Фото: facebook.com

Хуг Мінгареллі зазначив, що наріжний камінь двосторонніх відносин між ЄС і Україною - це Угода про асоціацію, яка включає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Україна є європейською країною з величезним економічним та соціальним потенціалом, тому зможе одного дня подати заявку на вступ до ЄС, і такий вибір українського народу має поважатися. Про це представник ЄС в Україні Хуг Мінгареллі заявив в інтерв’ю для програми «Планета бізнесу» та каналі Euronews.

«Договір ЄС є дуже чітким. Будь-яка європейська країна (а Україна є європейською країною), яка виконала цілий ряд критеріїв стосовно верховенства права і свобод, може стати членом ЄС. Немає сумніву, що Україна є європейською країною, і вона одного дня може подати заявку на членство в ЄС», - наголосив європейський дипломат.

За його словами, немає нічого дивного в тому факті, що Україна на сьогодні є однією з головних країн-партнерів для Європейського Союзу, адже для самого ЄС важливо мати поряд із собою стабільного та заможного сусіда.

«Наш інтерес і наш обов’язок - забезпечити, щоб умови життя українського народу покращилися протягом наступних років, і що їхній вибір стосовно того, в якому суспільстві вони хотіли б жити, буде поважатися», - додав Мінгареллі.

Він нагадав, що наріжний камінь двосторонніх відносин між ЄС і Україною - це Угода про асоціацію, яка включає створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Згадана угода покликана забезпечити поступову інтеграцію української економіки до спільного ринку Євросоюзу.

За словами Мінгареллі, це означає, що шляхом гармонізації законодавства вже у недалекому майбутньому будуть усунуті всі нетарифні бар’єри для торгівлі між ЄС і Україною. Вже сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером для України, на його долю припадає більше 40% українського експорту. З подальшою імплементацією цієї угоди інвестиційні та торговельні відносини між ЄС і Україною поглиблюватимуться.

«Україна має величезний потенціал для інвесторів, тому що ця країна має надзвичайно освічену робочу силу. Вони мають виключні промислові традиції. Це країна, яка виробляє авіаційні двигуни, супутники, ракети. Це країна, яка має найкращі сільськогосподарські землі на нашому континенті. Це країна із фантастичним туристичним потенціалом. Тож це виключний потенціал. У країни багато активів. Ми маємо допомогти народу України краще використовувати ці активи на його власну користь», - наголосив представник ЄС в Україні.

Як повідомлялося, глава представництва ЄС в Україні Хуг Мінгареллі наприкінці листопада заявив, що Україні протягом останніх років вдалося досягти значного прогресу.

Джерело: Укрінформ