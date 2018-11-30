Україна направила до Гааги документи щодо захоплення Росією кораблів



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Всі захоплені моряки, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є військовополоненими

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у п'ятницю, 30 листопада, заявив, що документи із захоплення кораблів у Керченській протоці спрямовані в Міжнародний арбітраж у Гаазі. Про це він сказав на нараді у президента.

За словами Клімкіна, МЗС вже направило в Міжнародний арбітраж у Гаазі документ з інформацією про «погіршення спору з урахуванням останніх подій».

Глава МЗС також зазначив, що із захопленням українських кораблів Росія порушила фундаментальні основи міжнародного права, протаранивши один із кораблів та обстрілявши моряків.

«По-друге, Росія здійснила узурпацію наших суверенних прав щодо свободи навігації відповідно до Конвенції з морського права. Причому я хочу підкреслити, що мова йде саме про свободу навігації», - підкреслив Клімкін.

Всі захоплені моряки, відповідно до міжнародного гуманітарного права, є військовополоненими.

Як повідомив глава МЗС Павло Клімкін, частину захоплених моряків хочуть перевести з Керчі в «Лефортово».

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада в газеті «Голос України» опублікували закон про воєнний стан.

Нагадаємо, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.