Україна передала до Гааги заяви про страти українських бійців під Іловайськом і Дебальцевим



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«Разом із правозахисними та громадськими організаціями прокуратура систематизує випадки вчинення конкретного виду військових злочинів або злочинів проти людяності» - Мамедов

В Офісі генпрокурора розглядають близько 200 справ про військові злочини

Україна подала до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про порушення майнових прав українців в окупованому Криму та позасудові розстріли українських військовослужбовців під Іловайськом і Дебальцевим.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

«Також у ньому (інформаційному повідомленні) висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій «чужими руками», тобто залучення до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань», – додав Мамедов.

Крім того, він повідомив, що стосовно Іловайської трагедії прокуратура найближчим часом передасть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів вчинення росіянами військових злочинів. «Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей щодо «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом», – підкреслив прокурор.

Мамедов додав, що разом із правозахисними та громадськими організаціями прокуратура систематизує випадки вчинення конкретного виду військових злочинів або злочинів проти людяності.

«Наприклад, якщо йдеться про Крим, то це насильницьке переміщення цивільного населення, незаконний призов кримчан до лав Збройних сил Російської Федерації. В останньому повідомленні щодо порушень майнових прав йдеться про систематичні та широкомасштабні дії окупаційної влади. Вони здійснюється на всій території Кримського півострова із залученням практично всіх так званих «судових органів», – заявив Мамедов.

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