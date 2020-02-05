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    Джерело: Росію позбавили права участі на футбольному Мундіалі

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    До побачення - Джерело: Росію позбавили права участі на футбольному Мундіалі
    До побачення

    Чемпіонат світу з футболу в Катарі пройде без збірної Росії

    Справа зовсім не в карантині через коронавірус - причина жорсткого, але необхідного кроку - махінації росіян з допінгом.

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    Як повідомляє арабський телеканал телеканал beIN Sports, Всесвітня антидопінгова агенція (ми її знаємо як WADA) надіслала росіянам офіційну відозву, згідно якої збірна Росії з футболу не матиме права брати участь у Чемпіонаті світу 2022 в Катарі.

    «Всесвітня антидопінгова агенція повідомила Росії про заборону на участь в чемпіонаті світу 2022 року в Катарі», - зазначається в твіттері beIN Sports з посиланням на репортера каналу.

    Звичайно, далеко не факт, щоб росіяни на Мундіаль кваліфікувались, але тут WADA зіграла надійно та забанила росіян достроково, щоб ті й на думці на мали їхати до Катару.

    Допінгова історія Росії тягнеться ще з часів СССР, але за часів Путіна вона сягнула апогею - наприклад, до Олімпіади в Сочі 2014 була розроблема спеціальна державна програма з використання допінгу та перетворення спортсменів на наркоманів. Більше того, для заміни допінг-проб булі залучені спецслужби. Звичайно, це все було викрито - цивілізований світ був шокований та вжив необхідних заходів. Так, Росія не буде представлена на Олімпіадах, а теперь ще й на футбольному Мундіалі.

    В самій Росії жодних висновків не зробили та продовжили маніпуляції з допінгом.

    В РФС запевняють, що поки нічого від WADA не отримували, але це більше схоже на затягування часу та гарну міну при поганій грі.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг ЧС-2022 Катар
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