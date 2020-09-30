Україна не планує знову обмежувати в'їзд для іноземців



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Дмитро Кулеба

В уряді назвали попередню заборону форсмажорним рішенням

Кабінет міністрів не планує обмежувати іноземцям в'їзд в Україну. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ході брифінгу.

«Це було форсмажорне рішення, яке ми вимушені були ухвалити задля захисту здоров’я громадян. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в період пандемії могли в’їжджати до нашої країни... На сьогодні в уряду немає наміру впроваджувати чергове обмеження на в’їзд іноземців України», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, керівник прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що заборона на в'їзд іноземців в Україну втратив чинність. З 28 вересня ця норма перестала діяти.

Однак Демченко повідомив, що постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, продовжує діяти.

До слова, 25 вересня повідомлялося, що Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців.