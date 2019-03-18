Україна не постачала озброєння до РФ після 2014 року – заява «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У концерні пояснили, як українські двигуни АІ-222 могли потрапити до Росії

Державний концерн «Укроборонпром» спростував інформацію Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI) про те, що Україна нібито постачала до Росії озброєння та військову техніку після 2014 року.

Про це йдеться в заяві прес-служби «Укроборонпрому».

«Інформація щодо постачання озброєння та військової техніки (ОВТ) Державним концерном «Укроборонпром» до РФ є некоректною і не відповідає дійсності», - запевняють у прес-службі концерну.

Як зазначається, у звітному періоді 2014-2018 років, який обрала SIPRI, Україна постачала турбореактивні двигуни АІ-222, які встановлюються на російські навчально-бойові літаки Як-130. Виробником двигунів є приватне запорізьке ПАТ «Мотор-Січ», яке не є учасником ДК «Укроборонпром». Крім того, контракти на поставки двигунів було укладено у 2006 році, а власне поставки відбувались у 2009-2014 рр.».

У примітках до дослідження наголошується, що, найімовірніше, двигуни постачались до 2014 року, коли ввели заборону на експорт ОВТ до РФ. Дослідники SIPRI припускають, що після 2014-го зазначені двигуни могли виготовлятись російською стороною самостійно.

Інша продукція, зазначають в прес-службі, яка нібито постачалася до РФ згідно з інформацією інституту, – це літаки Ан-140-100 та Ан-148-100Е. Експерти SIPRI повідомляють, що виконання цих контрактів було припинено у 2014-му, після заборони експорту до РФ. Крім того, літаки Ан-140 і Ан-148 виготовлялись в Росії за ліцензією, наданою ДП «Антонов». Тому SIPRI розглядає їх як імпорт з України, оскільки існує юридичний договір, укладений між сторонами.

Серед переліку продукції, що традиційно постачалася до РФ, є корабельні газотурбінні установки ДС-71 виробництва миколаївського ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Однак поставка була здійснена до заборони експорту ОВТ до РФ, наголошують в прес-службі. Тут підкреслюють, що дата поставки двигунів та силових установок визначається експертами SIPRI після завершення виготовлення тих чи інших зразків військової техніки та озброєння уже російськими виробниками і передачі літаків і кораблів до Збройних сил РФ, а не як реальний момент постачання окремих комплектуючих. «Тому двигуни чи силові установки для техніки могли постачатися до 2014 року, однак у дослідженні вони відображені як поставки пізнішого періоду», - йдеться в заяві «Укроборонпрому».